Verhoogde waterstanden niet zorgelijk

De verhoogde waterstanden in de Maas en de Rijn zijn niet zorgelijk. Verscheidene keren per jaar is sprake van verhoogde waterstanden, zegt een woordvoerder van Rijkswaterstaat. Maar dat op zo veel plekken tegelijk sprake is van hoge waterstanden, komt niet zo vaak voor.

Dat laatste komt volgens de woordvoerder doordat het in de stroomgebieden van beide rivieren flink regent of heeft geregend. ,,Dat kan leiden tot uiterwaarden en kades die onder water komen te staan en dijkdoorgangen die dicht moeten’’, aldus de woordvoerder.

Voor de Rijn wordt begin volgende week de hoogste stand verwacht. Voor de Maas lijkt dat zaterdag te zijn.