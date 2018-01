‘Zorgvuldigheid besluit Lelystad voorop’

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat benadrukt dat voor minister Cora van Nieuwenhuizen zorgvuldige besluitvorming over de opening van Lelystad Airport voorop staat. Het ministerie reageert daarmee op uitspraken van Kamerlid Eppo Bruins van regeringspartij ChristenUnie.

Bruins zei dat de kans groot is dat zijn partij gaat stemmen voor uitstel van de geplande opening in april 2019. ,,Voor mij is een zorgvuldig proces en het werken aan draagvlak veel belangrijker dan april 2019 als openingsdatum”, aldus het Kamerlid.

,,Voor de kerst heeft de minister aangegeven dat voor haar voorop staat dat de besluitvorming zorgvuldig plaatsvindt. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat we eerst alle informatie op een rij moeten hebben”, aldus het ministerie. ,,Daaraan wordt nu gewerkt. Zoals eerder aangegeven verwachten we begin februari alle informatie te hebben zodat de minister een gedegen besluit kan nemen”.

Minister Van Nieuwenhuizen zei in december bij de opening van Lelystad Airport per 1 april 2019 te willen blijven en zich hiervoor ,,100 procent” in te zetten.