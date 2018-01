Bijzondere samenstand Jupiter en Mars

Zondagochtend vanaf 06.30 is laag aan de zuidoostelijke hemel een bijzonder fenomeen met het blote oog te zien. De planeten Jupiter en Mars staan dan extreem dicht bij elkaar. Jupiter is de helderste van de twee. Mars is pal onder Jupiter te zien, met een opvallende oranje kleur.

,,De samenstand is natuurlijk schijnbaar: in werkelijkheid staat Jupiter ruim drie keer zo ver weg”, aldus de website Allesoversterrenkunde.nl van wetenschapsjournalist Govert Schilling. De volgende keer dat de planeten ogenschijnlijk zo dicht bij elkaar staan, is in maart 2020.