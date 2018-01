Arrestaties na plofkraak in Didam

Na een plofkraak in Didam (Gelderland) zijn twee mensen opgepakt, meldt de politie. De plofkraak gebeurde in de vroege zondagochtend bij een betaalautomaat in een supermarkt.

Een getuige wees de toegesnelde politie op een weggereden scooter. Met een paar auto’s is de buurt doorzocht. De twee zijn een 24-jarige man uit Den Haag en een 23-jarige man uit Amsterdam. Ze hadden de buit bij zich, maar het is niet bekend om hoeveel geld het gaat.

Omdat een deel van de gebruikte explosieven niet was ontploft, moesten vijf mensen die boven de supermarkt wonen, even hun huis uit. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie heeft het ontplofbare materiaal verwijderd.