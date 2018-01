Automobilist rijdt door na aanrijden fietser

Een 45-jarige vrouw uit Eindhoven is zaterdagavond in haar woonplaats zwaargewond geraakt toen zij werd geschept door een auto. De vrouw, die met haar fiets overstak, is in kritieke toestand naar een ziekenhuis gebracht. De automobilist reed na de botsing door, meldt de politie.

Het ongeval gebeurde kort na 23.30 uur op de kruising van de Eisenhowerlaan met de Wolvendijk. De politie heeft inmiddels een sterk vermoeden wie de bestuurder van de auto was en probeert hem te achterhalen. In de zoektocht naar de dader is op de Boschdijk in Eindhoven een geparkeerde auto gevonden die lijkt op de auto die betrokken was bij het ongeval. Het voertuig is meegenomen voor technisch onderzoek.