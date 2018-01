Madeliefje op één in telling winterbloeiers

Het madeliefje is de meest gevonden plantensoort tijdens de laatste grote eindejaarstelling. In deze jaarlijkse Eindejaars Plantenjacht hebben in de laatste week van vorig jaar 434 deelnemers 827 tellingen gedaan: ze telden tussen Eerste Kerstdag en dinsdag 3 januari een uur bloeiende planten en gaven 12.000 waarnemingen door.

Door de warme laatste dagen van het jaar zijn meer bloeiende planten gevonden dan vorig jaar, meldt de site Naturetoday.com. In totaal zijn ruim 450 verschillende plantensoorten bloeiend gezien, tegen 350 het jaar ervoor.

In de top drie van meest gevonden soorten staan behalve het madeliefje ook het straatgras en vogelmuur. Vorig jaar bestond de top drie uit straatgras, madeliefje en klein kruiskruid. Ook veel aangetroffen zijn de paardenbloem, de paarse dovenetel en de gewone melkdistel.