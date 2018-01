Uitslaande brand in woning in Slenaken

Bij een uitslaande brand in een woning in het Limburgse Slenaken is een bewoner gewond geraakt. Hij is met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Zes mensen, onder wie drie politieagenten, hebben bij hun poging de man te redden rook ingeademd. Zij konden ter plaatse worden behandeld, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Het vuur brak omstreeks 09.00 uur door nog onbekende oorzaak uit in de vrijstaande woning aan de Oude Maastrichterweg. Behalve drie politieagenten probeerde onder anderen ook de vrouw van de bewoner het slachtoffer te redden.

Bij de brand kwam veel rook vrij. Drie omliggende woningen die direct in die rook lagen werden ontruimd. Rond 11.30 uur werd het sein brand meester gegeven. In de omgeving is asbest vrijgekomen. Dat wordt opgeruimd.

De woning is door de brand dermate beschadigd dat die als verloren kan worden beschouwd, liet de woordvoerder weten toen het vuur nog niet uit was. Vanwege instortingsgevaar kon de brandweer niet meer naar binnen en moest van buitenaf worden geblust. Het blussen van de brand duurde daardoor langer dan normaal.