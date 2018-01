Verkrachtingsuitspraak Kelder roept reactie op

Uitspraken van presentator Jort Kelder hebben dit weekeinde stof doen opwaaien. Kelder zei zaterdag in zijn radioprogramma op Radio1: ,,Ik zou uit eigen ervaring willen zeggen, veel vrouwen dringen bij mij aan om verkracht te worden”. Hij sprak met schrijver en microbioloog Rosanne Hertzberger over #metoo en de omstreden uitspraken van rapper Boef. Hij maakte in een video drie vrouwen die hem hielpen, uit voor hoeren.

Kelder nuanceert zijn opmerking en trekt het woord verkrachting weer in. ,,Ik zet hem er nu even hard in, maar wat ik probeer aan te tonen is dat die rollen volgens mij helemaal aan het veranderen zijn (…) Ik geloof dat er meer evenwicht zal komen. De machtige mannen zijn op hun retour.” Desalniettemin deden zijn opmerkingen stof opwaaien op – sociale – media.

Hertzberger zelf twitterde overigens later over de uitspraken dit: ,,Niet iedereen die iets onnozels zegt is meteen een seksueel roofdier. Zover ik begreep probeerde Jort Kelder te zeggen dat vrouwen anno nu ook jagen en seksueel assertief zijn. Vlgs mij had verkrachting er niet veel mee te maken. Stomme opmerking. Geen misdrijf.”

Kelder zelf twitterde zondag over de zaak: ,,Hoe ironisch, mijn nieuwe radiokunstje @drkelderenco beoogt hypes en hysterie te bestrijden, maar maakt in de eerste aflevering meteen kennis met hijgerige types die mijn woorden verkrachten in plaats van het hele gesprek met dr. ir R. Hertzberger te beluisteren. Tot zaterdag!”