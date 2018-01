‘Aardbevingsadvocaat’ berispt over beloningen

Het Groningse advocatenkantoor De Haan is door de Raad van Discipline Noord-Nederland op de vingers getikt over de manier waarop de firma kosten in rekening brengt aan cliënten. Daarbij gaat het om woningbezitters met aardbevingsschade die een claim hebben ingediend bij de NAM.

Ze betalen eenmalig 100 euro en bij succes moeten zij 5 tot 10 procent van de schadevergoeding betalen aan De Haan. Die betalingsconstructie kan volgens de raad niet door de beugel. Ze kan ertoe leiden dat het advocatenkantoor het (financiële) eigenbelang boven dat van de cliënt stelt.

Bij de claimstichting Waardevermindering door Aardbevingsschade Groningen (WAG) van het advocatenkantoor hebben sinds 2013 duizenden gedupeerden aangesloten.

De vier betrokken advocaten van het kantoor kregen ieder van de tuchtrechter een berisping, onder meer wegens het maken van een verboden prijsafspraak.

Het advocatenkantoor kondigde maandag in beroep te gaan tegen de uitspraak.