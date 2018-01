Bijna 3 miljoen kijkers voor Boer zoekt vrouw

De speciale uitzending van Boer zoekt vrouw heeft zondagavond bijna 3 miljoen kijkers getrokken. Het was hiermee het best bekeken programma van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het was de tweede uitzending waarin boeren bijeen kwamen die de afgelopen seizoenen in het populaire programma te zien waren. Het eerste deel was op 1 januari te zien en trok 2,2 miljoen kijkers.

Met in totaal 2.991.000 kijkers bleef Boer zoekt vrouw zondag het NOS journaal van 20 uur voor (2.526.000).