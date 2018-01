Burgemeester: draai de gaskraan dicht

,,Shell en ExxonMobil moeten nu de veiligheid van de Groningers vooropstellen en de gaskraan verder dichtdraaien.” Dat zegt Albert Rodenboog, burgemeester van de door een zware beving getroffen gemeente Loppersum. ,,Alles stond te schudden”, zegt hij.

,,Ik richt mijn pijlen nu eens niet op de NAM en de overheid, maar op deze twee oliebedrijven, die eigenlijk in het Groningse gasveld de grootste partijen zijn”, vervolgt Rodenboog. ,,Ik doe een beroep op hun verantwoordelijkheid voor de veiligheid van alle Groningers. Want deze keiharde klap heeft echt een enorme impact op de mensen hier.”

Rodenboog is geschokt door de nieuwe klap in zijn gemeente. De beving is opvallend omdat de NAM in januari 2014 besloot om de gaswinning in Loppersum vrijwel stil te leggen. ,,De bodem werd rustiger, maar toen al was voorspeld dat dit effect maar drie jaar lang zou duren”, zegt hij.

Volgens de burgemeester zorgt de productie aan de randen van het gasveld ervoor dat de druk onder Loppersum uiteindelijk ook weer lager wordt en de kans op bevingen toeneemt. ,,Het is natuurlijk gewoon één grote gasbel. Vandaag toont aan dat het zo niet langer kan. De gaskraan moet in het hele gasveld verder dicht, want een maximum van 21 miljard is niet genoeg om de bodem rustiger te krijgen, ook al dacht men dat wel.”

De burgemeester wil daarbij geen maximum noemen. ,,Ik doe niet mee aan de gasbingo, maar ik doe wel een dringend beroep op Shell en ExxonMobil om te kijken wat mogelijk is. En dan moeten ze doorpakken en niet aankomen met een minimale verlaging. Het belang van veiligheid voor alle Groningers moet vooropstaan.”

De burgemeester kreeg veel meldingen van de beving in zijn gemeente. ,,Maar ook vanuit andere gemeenten. Vijf jaar geleden had de beving in Huizinge een groot impactgebied en dat is nu weer zo. Dit was echt een heel zware beving.”