Gaswinning leidt tot duizend bevingen

De aardbeving in het Groningse Zeerijp van maandag is met een kracht van 3.4 de op twee na zwaarste beving in het land als gevolg van gaswinning. Volgens het KNMI had de zwaarste aardbeving in Noord-Nederland een kracht van 3.6. Die was in Huizinge in augustus 2012. De op een na grootste was de beving (3.5) in Westeremden in 2006.

Sinds de jaren zestig wordt in Noord-Nederland aardgas uit de bodem gewonnen. Volgens het KNMI is gaswinning de oorzaak van nagenoeg alle aardbevingen in het noordelijke deel van het land.

De eerste aardbeving door gaswinning vond plaats vlak bij Assen op 26 december 1986. Sindsdien zijn in totaal duizend aardbevingen in Noord-Nederland geregistreerd. 17 waren krachtiger dan 3 en 148 hadden een kracht tussen de 2.0 en 3.0. In het Groninger gasveld waren zo’n 300 bevingen, waarvan 9 sterker dan 3 en 82 tussen de 2 en 3. Bevingen met een kracht kleiner dan 2 worden meestal niet gevoeld door mensen.

De zwaarste aardbeving die in Nederland tot nu toe gemeten is, was in 1992 in Roermond. Die beving, niet veroorzaakt door gaswinning, had een kracht van 5.8.