Geen grote calamiteiten na zware aardbeving

De aardbeving bij Zeerijp van maandagmiddag heeft vooralsnog niet tot grote calamiteiten of gewonden geleid. Dat laten de politie en de brandweer weten.

Er waren een half uur na de beving geen meldingen binnengekomen van grote instortingen, beknellingen, gewonden of botsingen. ,,Maar ook wij zijn nog bezig om te kijken wat de gevolgen zijn geweest”, aldus een woordvoerder van de politie.

Het is verder nog niet bekend hoe groot de schade is. Wel is de beving in vrijwel de hele provincie gevoeld. Inwoners met schade kunnen dit melden bij het Centrum Veilig Wonen.