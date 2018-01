Hoge Veluwe gaat na 70 jaar weer bouwen

Nationaal Park De Hoge Veluwe gaat dit voorjaar voor het eerst in zeventig jaar weer bouwen in het natuurgebied. Dit voorjaar worden het bezoekerscentrum en parkrestaurant afgebroken om plaats te maken voor een nieuw complex, dat in 2019 klaar moet zijn. De bouw van het Kröller-Müller Museum in de jaren dertig van de vorige eeuw was de laatste grote bouwactiviteit in het park.

De bestaande bebouwing is volgens de parkdirectie verouderd en niet meer geschikt voor de ongeveer 600.000 bezoekers die elk jaar naar de Hoge Veluwe komen. De nieuwe, duurzame bebouwing wordt opgetrokken uit lichte houtsoorten die passen in de natuurlijke omgeving. Er komt meer ruimte voor interactieve educatie. Ook de collectie van het ondergrondse museum Museonder krijgt een opfrisbeurt.

De Hoge Veluwe is particulier bezit. De verbouwing is volgens de directie nodig om aantrekkelijk te blijven voor bezoekers, die zorgen voor het grootste deel van de inkomsten van het park. De hele operatie gaat ruim 20 miljoen euro kosten.