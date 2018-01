Joost Vullings commentator bij EenVandaag

Politiek verslaggever bij de NOS Joost Vullings gaat aan de slag bij EenVandaag. Hij verzorgt vanaf 1 april het politiek commentaar voor de actualiteitenrubriek van de AVROTROS, zowel voor tv als radio en online.

Radio EenVandaag maakt sinds begin dit jaar in iedere uitzending een half uur vrij voor politiek. Maar ook op tv en online is er veel aandacht voor dit onderwerp. Vullings werkt sinds 2001 op de politieke redactie van de NOS en heeft daardoor een groot netwerk in Den Haag en daarbuiten. ,,Met zijn toegankelijke, alerte analyses en zijn prettige no-nonsensvertelstijl is Joost een prima match met het programma. We kijken uit naar zijn komst”, zegt hoofdredacteur van EenVandaag, Rene van Brakel.

Vullings kijkt uit naar zijn overstap. ,,Politiek begrijpelijk en toegankelijk maken voor een groot publiek vind ik enorm belangrijk. EenVandaag ook. Niet alleen op televisie, maar ook op radio en online. Mooier kan voor mij dus eigenlijk niet. Ik heb enorm veel zin om met alle energie bij EenVandaag aan de slag te gaan.”