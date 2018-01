Kamervoorzitter looft werk Sint-Maartenaren

Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol is diep onder de indruk hoe de bevolking van Sint-Maarten na orkaan Irma het leven weer heeft opgepakt en de rommel heeft opgeruimd. Broekers-Knol zegt dat nadat zij en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib de afgelopen dagen een bezoek hebben gebracht aan het eiland om zelf de gevolgen van het natuurgeweld te zien.

Volgens Broekers-Knol is er nog altijd veel schade zichtbaar. Daken en muren ontbreken geregeld. Maar winkeltjes zijn weer open en hotels proberen weer aan de slag te gaan. ,,Er is enorm veel activiteit”, aldus de voorzitter van de Eerste Kamer.

Ze ziet dat de economie, die sterk afhankelijk is van toerisme, ,,een enorme klap” heeft gekregen en dat die weer op gang moet worden gebracht. ,,Omdat hotels zijn gesloten, kan personeel ook niet werken”. Ze noemt dit schrijnend.

Broekers-Knol heeft ook met politici van Sint-Maarten, onder wie Statenvoorzitter Sarah Wescot-Williams, gesproken over hoe het eiland weer ,,up and going” gekregen kan worden. Ze spreekt van een ,,prachtig eiland” waar iedereen ,,enorm hard werkt”. De steun die Nederland geeft noemt ze terecht. Ze spreekt uit dat ze ,,goede hoop” heeft dat het weer goed gaat komen.