Mortierbommen gevonden na explosie Etten-Leur

De politie onderzoekt of er een verband is tussen de vondst van 58 mortierbommen in een sloot in Etten-Leur en een zware explosie in een nabijgelegen woonwijk tijdens de jaarwisseling. De politie vond de mortierbommen zondag in een boodschappentas in het water in het buitengebied van Etten-Leur na een tip. ,,We vinden de vondst opvallend en kijken of er verband is”, zei een politiewoordvoerder maandag.

Het professionele vuurwerk wordt in Nederland niet aan particulieren verkocht. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is zondag in Etten-Leur geweest en gaat de bommen maandag onschadelijk maken.

Een zware ontploffing veroorzaakte tijdens de jaarwisseling forse schade in de woonwijk. De explosie vernielde de ruiten van vijf huizen, beschadigde kozijnen en zorgde voor scheuren in muren. Meerdere mensen raakten gewond, drie moesten voor behandeling naar het ziekenhuis.

Na de explosie werden in de buurt ook al mortieren gevonden. Aanhoudingen zijn nog niet verricht.