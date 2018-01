SodM: NAM moet snel met maatregelen komen

De NAM moet binnen 48 uur de aardbeving in Groningen analyseren en maatregelen voorstellen. Dat eist de Staatstoezicht op de Mijnen (SodM). De aardbeving was zo zwaar dat er moet worden ingegrepen, zegt SodM.

In een speciaal aardbevingsprotocol dat sinds 2017 van kracht is, staat precies welke maatregelen de NAM kan nemen na zo’n zware beving. Daarbij gaat het om allerlei productiebeperkende maatregelen.

In het uiterste geval kan de SodM adviseren dat de gasproductie heel fors wordt teruggeschroefd of dat grote delen van het aardgasveld buiten gebruik worden gesteld. Het ministerie van Economische Zaken neemt het uiteindelijke besluit hierover.

De aardbeving nabij Loppersum had een kracht van 3,4. Uit een eerste analyse van SodM blijkt dat de beving zo zwaar was dat er ingegrepen moet worden, stelt het toezichtsorgaan. ,,Bewoners kunnen deze beving zwaarder hebben gevoeld dan die van 2012 in Huizinge.”

Het orgaan meet de kracht van de aardbeving in de grondversnelling. Hoe hoger dit is, hoe meer de grond schudt en hoe groter de schade is.

,,De gemeten grondversnelling (0,116 g) zorgt ervoor dat het hoogste niveau uit het meet- en regelprotocol bereikt is: het interventieniveau. In juli van 2017 zijn er afspraken vastgelegd in het zogeheten Meet- en regelprotocol.

De NAM is al begonnen met de analyse van de aardbeving. ,,We gaan kijken aan welke knoppen we in het gasveld moeten draaien”, zegt directeur Gerald Schotman.