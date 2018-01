Telefoon bij CVW staat roodgloeiend na beving

De telefoon bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) staat maandagmiddag roodgloeiend na de beving bij Zeerijp. Dat zegt een woordvoerder van het CVW, dat zich bezighoudt met de schadeafhandeling na aardbevingen.

Er komen op dit moment veel meldingen van de beving binnen. De woordvoerder kan echter nog niet veel zeggen over de precieze schade. ,,Wel merken we dat de mensen erg zijn geschrokken.”

Het CVW blijft maandagavond tot 20.00 uur open. Ook kunnen de bewoners op het gemeentehuis van Loppersum terecht om schade te melden. ,,Na acht uur kunnen we een eerste inschatting maken van het aantal meldingen”, aldus de woordvoerder.

Op dit moment is er geen schadeprotocol, maar dat betekent volgens het CVW niet dat er niets met de meldingen wordt gedaan. ,,We registreren elke melding en we sturen er ook een schade-expert naartoe om een rapport te maken. Maar dan stopt het op dit moment.” Normaal gesproken zou het schadeprotocol dan kunnen worden gebruikt om dat schaderapport te beoordelen.

Er is op dit moment geen schadeprotocol omdat er sinds april vorig jaar een nieuw schadeproces is, waarbij de NAM meer op afstand staat en de Nationaal Coördinator Groningen een grotere rol heeft. De precieze uitwerking van dat protocol laat nog op zich wachten.