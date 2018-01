Vervoersverbod Biddinghuizen ingetrokken

Het vervoersverbod rond de eendenboerderij in Biddinghuizen waar in december vogelgriep werd geconstateerd, wordt dinsdag opgeheven. Het ministerie van Landbouw heeft dat maandag bekendgemaakt.

Pluimveeboeren in een straal van 10 kilometer rond de besmette boerderij mochten dertig dagen geen dieren, eieren of mest vervoeren. Het vervoersverbod was bedoeld om verspreiding van het vogelgriepvirus tegen te gaan.

De landelijke ophokplicht voor pluimvee blijft nog wel van kracht. De ophokplicht geldt voor commerciƫle bedrijven die vogels houden voor de productie van vlees, eieren of andere producten en voor het uitzetten in het wild. De maatregel moet voorkomen dat andere bedrijven besmet raken. Ook moeten bedrijven extra hygiƫnemaatregelen nemen.

Dierentuinen, kinderboerderijen en eigenaren van hobbyvogels zijn nog steeds verplicht hun pluimvee en watervogels af te schermen.