Waalkade Nijmegen loopt onder water

Nijmegen sluit maandagavond de Waalkade af voor alle verkeer. De gemeente verwacht dat de kade dinsdagochtend vroeg onder water zal lopen door de hoge waterstand in de Waal. De afsluiting van de kade betekent onder meer dat een deel van het stads- en streekvervoer moet omrijden. Het is nog niet bekend hoe lang de afsluiting zal duren.

In het weekeinde zijn de schotten in de keermuur die het Nijmeegse centrum beschermt tegen wateroverlast al gesloten en afgedicht met mest en klei. De horeca moet de winterterrassen van de kade halen. De gemeente haalt verkeersborden, bankjes en stroomkasten weg. De straatverlichting langs de Waalkade is afgeschakeld. Parkeren op de kade was al eerder verboden. Voertuigen die er nu nog staan worden weggesleept.

Het is in de afgelopen vijftien jaar maar één keer eerder gebeurd dat de Waalkade overstroomde. Door de aanleg van nevengeulen komt de waterstand in de grote rivieren bijna nooit meer zo hoog.