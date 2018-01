Excuses PVV’er Van Deún om moskee-uitspraak

Henk van Deún, de lijsttrekker van de PVV in Utrecht bij de komende gemeenteraadsverkiezingen, heeft zijn excuses gemaakt voor een uitspraak over een moskee in Utrecht die hij eerder maandagavond deed op een Utrechtse radiozender.

,,Vanavond ophef over een wat onhandige woordkeuze van mij, maar wij willen moskeeën ook in Utrecht sluiten en natuurlijk niet dat ze afbranden. Geweld kan en mag nooit”, aldus de PVV’er via Twitter.

In een debat met DENK-lijsttrekker Mahmut Sungur op de Utrechtse radiozender Bingo FM zei Van Deún: ,,Wij hebben liever dat ie afbrandt, bij wijze van spreken. Wij zijn echt tegen moskeeën in dit land. Wij erkennen de islam niet als een godsdienst. Het is een ideologie net als nazisme. En het nazisme willen we absoluut niet in Nederland.”

De presentator van het programma bood de politicus in de uitzending al aan om de opmerking terug te nemen, maar Van Deún weigerde dat.