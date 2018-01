Hermitage trekt half miljoen bezoekers

Museum De Hermitage in Amsterdam heeft in 2017 maar liefst 503.000 bezoekers getrokken. Het afgelopen jaar is daarmee een van de succesvolste geweest sinds de opening in 2009. De Hermitage had dan ook twee enorme kassuccessen: ‘Hollandse Meesters uit de Hermitage’ en ‘1917. Romanovs en Revolutie’.

Laatstgenoemde expositie raakte veel mensen door het persoonlijke verhaal over het einde van de laatste Russische tsarenfamilie, ge├»llustreerd met eveneens veel persoonlijke spullen van deze Romanovs. ‘Hollandse meesters uit de Hermitage; oogappels van de tsaren’ is nog tot eind mei te zien. De Hermitage in Sint-Petersburg leende meer dan zestig Hollandse meesters uit, die in vroeger tijden met name door de tsaren zijn verzameld. Behalve zes Rembrandts zijn er werken van onder anderen Ferdinand Bol, Gerard ter Borch, Gerard Dou, Govert Flinck, Jan van Goyen, Frans Hals, Paulus Potter, Jacob van Ruisdael en Jan Steen. Ze zijn veelal voor het eerst sinds hun vertrek naar Rusland weer ‘thuis’.

De Hermitage Amsterdam trok in 2015 en 2016 respectievelijk 457.000 en 468.000 belangstellenden.