Door een landelijke storing bij Rabobank kunnen klanten dinsdag niet internetbankieren. Zowel via de telefoon als op de computer is de dienst niet beschikbaar. Ook betalen met iDEAL werkt momenteel niet.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak van de storing is en hoelang de storing zal duren. ,,We zijn druk bezig om het probleem op te lossen¨, aldus een woordvoerder van de bank.