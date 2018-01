Onbekenden graven geul in zomerdijk Brakel

BRAKEL – Onbekenden hebben een geul gegraven in een zomerdijk langs de Waal bij Brakel. Een dijkbeheerder ontdekte de doorgang dinsdagmorgen tijdens een inspectie. Waterschap Rivierenland dicht de beschadigde dijk met zandzakken en heeft aangifte gedaan bij de politie, aldus een woordvoerster.

Het is volgens de woordvoerster duidelijk te zien dat mensen de geul hebben gegraven. Het kan niet door bijvoorbeeld bevers of muskusratten zijn gedaan. Het waterschap heeft geen idee waarom de geul is gegraven.

Omwonenden lopen geen gevaar door de kapotte dijk, aangezien de zomerdijk een gebied beschermt dat gewoonlijk als grasland of natuurgebied in gebruik is. Dit gebied is bedoeld om bij hoge waterstanden onder water te lopen. De geul in de dijk kan er echter voor zorgen dat een heel stuk van de dijk wegslaat door de kracht waarmee het rivierwater zich door zo’n opening perst.