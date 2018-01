Rotterdam eert Feyenoord met Marketing Award

Feyenoord heeft met de landstitel van afgelopen seizoen de stad Rotterdam ,,op unieke en ongelooflijk positieve manier” op de kaart gezet. Om die reden is de club dinsdagavond geëerd met de Marketing Award Rotterdam 2017.

Aanvoerder Dirk Kuyt en Feyenoord-directeur Jan de Jong kregen de prijs door burgemeester Ahmed Aboutaleb uitgereikt tijdens een nieuwjaarsborrel in de Cruiseterminal Rotterdam. Feyenoord behaalde in mei 2017 voor het eerst in achttien jaar weer een landskampioenschap.

De club hield volgens de jury de stad ,,weken-, zo niet niet maandenlang in de ban”. Daarbij wisten de spelers ongekende emoties onder Rotterdammers los te maken. ,,En zorgden er daarmee zelfs voor dat in het hele land mensen met Rotterdam meeleefden”, concludeert de jury. Feyenoord staat volgens het juryrapport ,,symbool voor de kracht van Rotterdam: nooit opgeven, altijd weer herpakken en blijven knokken omdat je gelooft dat je het kan”.

De Marketing Award Rotterdam is een jaarlijkse prijs voor een uitzonderlijke bijdrage aan het imago van de stad. De freestyle voetballer en rapper Soufiane Touzani won de talentenprijs van de Marketing Award Rotterdam. Hij wordt wereldwijd beschouwd als de grondlegger van Freestyle Voetbal. Met zijn filmpjes op social media bereikt hij miljoenen fans over de hele wereld. In 2017 gaf RTL hem zijn eigen programma Tiki Taka Touzani, waarin hij wereldberoemde voetballers voor de camera kreeg.