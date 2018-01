Ruim 600 schademeldingen na beving Zeerijp

Bij het Centrum Veilig Wonen zijn tot en met dinsdagochtend 606 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving maandagmiddag in het dorp Zeerijp. De beving had een kracht van 3.4.

Van de ruim zeshonderd meldingen kwamen er 91 uit een straal van tien kilometer rond het epicentrum in Zeerijp. Zeventien mensen hebben aangegeven zich onveilig te voelen in hun woning. Ze krijgen zo snel mogelijk een inspectie om te beoordelen of er inderdaad sprake is van een acuut onveilige situatie.

Het Centrum Veilig Wonen heeft in verband met vele meldingen medewerkers gestationeerd op het gemeentehuis van Loppersum, waar Zeerijp onder valt. De medewerkers zijn tot dinsdagavond 20.00 uur aanwezig in het gemeentehuis.