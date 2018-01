Rutte: snel duidelijkheid Britten nodig

De Britse regering moet snel duidelijk maken hoe zij de relatie met de Europese Unie ziet na haar vertrek uit de unie. Dat liet premier Mark Rutte op twitter weten na een gesprek dinsdag met Michel Barnier die namens de EU onderhandelt met de Britten over de uittreding uit de EU.

,,Gesproken met @MichelBarnier over 2e fase Brexit-onderhandelingen. Het is cruciaal dat VK (Verenigd Koninkrijk – red) snel duidelijkheid geeft over hoe het toekomstige relatie ziet. Transitiefase nodig om gevolgen voor burgers en bedrijven te beperken. Volle steun voor Barnier als enige EU-onderhandelaar”, twitterde Rutte.

Barnier sprak dinsdag met politiek en bedrijfsleven in Den Haag over de brexit. De Fransman vindt het van groot belang nationale parlementen, vakbonden en bedrijven op de hoogte te houden van de ,,zeer complexe” onderhandelingen, zei hij na afloop van een gesprek met Tweede Kamerleden. ,,Het kan en moet niet in het geheim gebeuren.”

Het Britse lidmaatschap van de Europese Unie komt op 29 maart 2019 tot een einde. De onderhandelingen tussen Brussel en Londen verlopen niet makkelijk. Barnier heeft eerder aangegeven het gevoel te hebben dat de Britse regering niet goed is voorbereid.

Vorige maand is er toch nog een principeakkoord bereikt over de scheidingsvoorwaarden. Het definitieve uittredingsverdrag moet in oktober klaar zijn. Dan moet er overeenstemming zijn over onder meer de toekomstige handelsrelatie en de transitieperiode die volgens Barnier niet langer mag duren dan tot 1 januari 2021.