Verdachten zwaargewond na sprong van flat

Twee verdachten zijn dinsdagochtend zwaargewond geraakt nadat ze op vlucht voor de politie van de vierde verdieping van een flat in Breda waren gesprongen.

De politie wilde de auto van de verdachten controleren waarna ze op de vlucht sloegen. Ze stopten bij de flat aan de Roeselarestraat en renden naar binnen. In de auto vonden agenten een onbekend aantal handvuurwapens.

Een hond en een arrestatieteam traceerden de mannen in een van de flatwoningen. Op het moment dat het arrestatieteam binnenviel, klommen de mannen naar buiten en sprongen van het balkon naar beneden.

Volgens een politiewoordvoerder kwam een van hen op een lantaarnpaal terecht en de ander op straat. Beiden raakten zwaargewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Over hun identiteit is nog niets bekend. De politie wacht op toestemming voor onderzoek in de flatwoning.