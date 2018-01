Virtuele lokpuber tegen uitbuiting jongens

Om pedofielen op te sporen die via sekssites minderjarige jongens benaderen, worden binnenkort zogenoemde lokprofielen en lokadvertenties ingezet. Het is een initiatief van hulporganisatie Terre des Hommes en onderzoeksbureau WATCH Nederland. Die vermoeden op basis van binnengekomen signalen dat er in ons land veel meer jongens slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting dan nu bekend is.

,,Het gaat om puberjongens die, onzichtbaar voor de buitenwereld, worden gechanteerd en seksueel worden uitgebuit”, aldus Gideon van Aartsen van Terre des Hommes. ,,Vorig jaar spraken we alleen over loverboypraktijken. Nu vragen we ook nadrukkelijk om verdachte situaties inzake jongens te melden.” Jeugdzorg en politie hebben volgens de organisaties maar beperkt zicht op jongensprostitutie.

De virtuele schandknaap is te vergelijken met Sweetie, het digitale Filipijnse meisje dat wordt ingezet om pedoseksuelen te ontmaskeren die op zoek zijn naar webcamseks met kinderen. Dankzij kunstmatige intelligentie kan Sweetie tientallen chatgesprekken tegelijk voeren met mannen of vrouwen die denken dat ze contact hebben met een tienjarig meisje.

De organisaties vinden het van belang dat er meer specialistische hulp komt die specifiek gericht is op jongens die slachtoffer zijn van seksueel geweld en seksuele uitbuiting. ,,Deze minderjarigen ervaren ook meerdere taboes, waardoor ze nauwelijks naar voren durven te komen. Hun omgeving lijkt in veel gevallen ook niet in de gaten te hebben dat ze seksueel uitgebuit worden.”