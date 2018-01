Aantal schademeldingen stijgt naar ruim 1300

Het aantal schademeldingen bij het Centrum Veilig Wonen na de aardbeving maandagmiddag in het Groningse dorp Zeerijp is verder opgelopen. Woensdagochtend rond 11.30 uur was het aantal gestegen tot 1311, meldt het centrum. De beving van maandag had een kracht van 3.4.

Van de meldingen kwamen er 195 uit een straal van 10 kilometer rond het epicentrum in Zeerijp. ,,De telefoons hier staan roodgloeiend”, aldus een woordvoerder, die verwacht dat het aantal meldingen nog zal oplopen. ,,Later woensdag geven wij nog één tussenstand. En dan deze week niet meer, maar volgende week weer.”

Het Centrum Veilig Wonen heeft wegens de vele meldingen medewerkers gestationeerd op het gemeentehuis van Loppersum, waar Zeerijp onder valt. In verband met de drukte kan daar de hele week ook schade worden gemeld: van 08.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur.