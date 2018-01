Alliantie voor statiegeld groeit hard

De alliantie die pleit voor inzameling van petflessen en blikjes groeit hard. Inmiddels telt de Statiegeldalliantie, een initiatief van Recycling Network Benelux, 101 leden, waaronder veel Nederlandse gemeenten. Een woordvoerder van de organisatie bevestigt woensdag berichtgeving hierover in Trouw.

De alliantie startte in november met 21 leden, half december was dit aantal al gegroeid naar 47 leden. De alliantie is een samenwerking van Nederlandse en Belgische organisaties die hun overheid aansporen om in 2018 statiegeldregelingen in te voeren of uit te breiden. Inmiddels zijn gemeenten zoals Amsterdam, Utrecht en Haarlem ook lid.

,,De laatste weken gaat het heel snel met het nieuwe aantal leden”, aldus de woordvoerder. Volgens hem is dat een mooi signaal richting de politiek. In Nederland debatteert de Tweede Kamer in maart over statiegeld.