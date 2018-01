F-16’s vallen IS-doel aan in Syrië

Nederlandse F-16’s hebben in Oost-Syrië een aanval uitgevoerd op een doel van Islamitische Staat. Dit gebeurde afgelopen dagen in de buurt van de stad Abu Kamal in de provincie Dayr az Zawr tijdens een missie om grondtroepen te ondersteunen, meldt het ministerie van Defensie.

Dat de plek van de aanval bij benadering wordt bekendgemaakt is nieuw. Eerder gebeurde dit niet. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken zegde onlangs al toe dat er gekeken wordt of meer informatie kon worden vrijgegeven. Er was kritiek op de openheid van Nederland over de luchtaanvallen.

In totaal zijn er de afgelopen dagen zes missies uitgevoerd om grondtroepen te ondersteunen. Vier boven Irak in de provincies Ninawa, Sala ad-Din en Anbar en in de omgeving van Kirkuk en twee boven Oost-Syrië. Alleen bij een van de missies boven Syrië zijn wapens ingezet.

Nederlandse F-16′ zijn sinds vorige week weer actief boven Irak en Oost-Syrië. De toestellen zijn gestationeerd op een basis in Jordanië om vanaf daar missies te vliegen voor de internationale coalitie tegen terreurbeweging Islamitische Staat. Nederlandse F-16’s zijn voor het laatst in 2016 ingezet in de strijd tegen IS.