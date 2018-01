Inzien adoptiedossiers voortaan gratis

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) wil geadopteerden tegemoetkomen die met grote vragen zitten over hun afstamming en op zoek zijn naar hun ouders in het land van herkomst. Als adoptiedossiers worden beheerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid dan kunnen geadopteerden deze voortaan kosteloos inzien.

Ook krijgt de stichting FIOM, die helpt bij vragen over afstamming, een subsidie om voorlichting te geven en vragen te beantwoorden van geadopteerden en hun adoptieouders.

Het gratis inzien van dossiers geldt alleen voor geadopteerden die naar Nederland zijn gekomen via inmiddels opgeheven organisaties die een vergunning hadden om te bemiddelen bij adoptie. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft het beheer van deze dossiers overgenomen.

Tot ver in de jaren tachtig was adoptie uit het buitenland niet aan veel regels gebonden. Het is daarom vaak niet eenvoudig om aanknopingspunten te vinden in een zoektocht. ,,Het is van belang te beseffen dat de adopties in een andere tijdgeest plaatsvonden en de dossiervorming destijds minder zorgvuldig plaatsvond dan nu het geval is”, aldus minister Dekker.

Vorig jaar berichtte het tv-programma Zembla dat Sri Lanka bijvoorbeeld erkent dat er in de jaren tachtig ‘babyfarms’ waren in het land. Dat waren plekken waar vrouwen zwanger werden gemaakt om aan de vraag naar adoptiekinderen te voldoen. Er werd ook geknoeid met de identiteit van ouders en kinderen.