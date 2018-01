Knops hoopt op snelle oplossing met Venezuela

Staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties heeft goede hoop dat het probleem tussen Venezuela en de eilanden Curaçao, Aruba en Bonaire op korte termijn kan worden opgelost. Dat zei Knops woensdag op Curaçao.

Vertegenwoordigers van Curaçao, Aruba en Nederland overleggen vrijdag op Aruba met Venezuela over de maatregel die het land vrijdag nam om de grenzen te sluiten. ,,Ik zie een heel praktische oplossing. Wat is het probleem van Venezuela? Laten we dat oplossen. Dan kunnen de grenzen weer open”, aldus Knops.

Venezuela wil dat de landen meer doen om smokkel aan te pakken. Aruba en Curaçao hebben al aangegeven daaraan te willen werken.

Knops was eerder deze week op Bonaire en is vrijdag en zaterdag op Aruba. ,,Het is natuurlijk aan de minister van Buitenlandse Zaken, maar ik merk dat de sluiting van de grenzen voor ongemak zorgt op de eilanden en hoop dat het snel opgeheven kan worden.”

Woensdag werden vier aangespoelde lichamen gevonden op Curaçao. Alles wijst er op dat het gaat om Venezolanen die illegaal Curaçao wilden bereiken. De kustwacht zegt dat het om twee mannen en twee vrouwen gaat.