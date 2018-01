Michael P. heeft moord Faber uitgebreid bekend

Michael P. heeft bekend dat hij op 29 september vorig jaar Anne Faber heeft ontvoerd, verkracht en vermoord. Dat bleek woensdag in de rechtbank in Utrecht, waar een zogeheten pro-formazitting, dus niet-inhoudelijke zitting, over deze zaak is. Faber verdween die dag na een fietstocht, haar lichaam werd twee weken later gevonden.

Volgens zijn advocaat heeft P. een ,,uitgebreide, bekennende” verklaring afgelegd. De 27-jarige P. was woensdag zelf niet aanwezig in de rechtbank. Verschillende vrienden en familieleden van Faber wel.

De volgende zittingsdag is gepland op 23 maart. Het gaat dan weer om een niet-inhoudelijke zitting. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland op 11 en 12 juni.