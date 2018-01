NFF gaat Nederlandse filmdagen houden

Het Nederlands Filmfestival gaat in 2018 door het hele jaar heen speciale ‘Nederlandse filmdagen’ houden. Het publiek krijgt dan de kans om in de bioscoop een aantal nieuwe Nederlandse films te zien, zo maakte het festival woensdag bekend. Vaak gaat het om voorpremières.

De eerste NFF-dag vindt op zondag 21 januari plaats. In zes steden zijn dan drie nieuwe Nederlandse producties te zien: de verfilming van het boek Taal is zeg maar echt mijn ding van Paulien Cornelisse, de romantische komedie Gek van Oranje (van de makers van Alles is Liefde) en de natuurdocumentaire De Wilde Stad (van de makers van De Nieuwe Wildernis).

De themadagen worden georganiseerd onder de noemer ‘Verrassend Nederlands’. De eerste dag op 21 januari vindt plaats in Den Haag, Groningen, Zwolle, Nijmegen, Maastricht en Breda. De kaartverkoop is woensdag van start gegaan.