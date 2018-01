Politie bezocht organisatoren demonstratie

Agenten hebben dinsdagavond op twee adressen in de provincie Groningen mensen bezocht die op sociale media via een door hen aangemaakt evenement opriepen tot protesten bij het bezoek van minister Wiebes.

De actie leidde tot enkele boze reacties. ,,We moeten kunnen demonstreren zonder bang te zijn dat de politie voor de deur staat”, zegt SP-Kamerlid Sandra Beckerman.

Peter den Oudsten, de burgemeester van Groningen zegt op RTV Noord begrip te hebben voor de actie van de politie, ,,maar de agenten hadden beter even kunnen bellen”, aldus Den Oudsten.

Agenten kozen er volgens de lezing van de politie voor om in een persoonlijk gesprek te vragen naar de aard, het aantal deelnemers en de locatie van een mogelijke demonstratie. De politie noemt het ,,belangrijk om in goed contact met burgers te zijn, zodat we weten wat er speelt. Uiteraard komen we niet aan het grondrecht om te demonstreren.”

De politie geeft toe dat ,,het achteraf gezien beter was geweest de twee bezoeken niet in politie-uniform af te leggen, maar in burgerkleding.”