Proces tegen moeder Sharleyne van start

ASSEN – In de rechtbank in Assen is woensdagmiddag de strafzaak begonnen tegen Hélène J. (38) uit Hoogeveen. Ze wordt verdacht van moord op haar achtjarige dochter Sharleyne door haar te wurgen en van de tiende verdieping te gooien van de flat waarin ze woonden. Dat gebeurde in juni 2015.

J., die oktober vorig jaar werd opgepakt, is zelf niet bij de pro-formazitting aanwezig. Haar advocaat Paul van Jaarsveld kan op de zitting onderzoekswensen indienen en de rechtbank vragen haar voorarrest te schorsen of op te heffen. Ook presenteert het Openbaar Ministerie de stand van zaken van het onderzoek. Vorige week werd al bekend dat uit nieuw forensisch onderzoek zou blijken dat Sharleyne is gewurgd voordat ze van de flat viel. Ook is een nieuwe getuige uit de flat gehoord.

Het strafrechtelijk onderzoek in de zaak is volgens het OM afgerond. Wel moet J. nog geestelijk worden onderzocht. Omdat ze eerst niet wilde meewerken, wilde het OM haar naar het Pieter Baan Centrum in Utrecht sturen voor obeservatie. Maar omdat ze volgens officier van justitie Debby Homans nu wel wil meewerken, wordt ze door drie deskundigen onderzocht in de gevangenis in Nieuwersluis, waar ze in voorarrest zit.

Homans gaf tijdens de introductie van de zaak aan dat het alleen aan de vader van het meisje, Victor Remouchamps, te danken is dat het tot een strafzaak is gekomen. Het Openbaar Ministerie seponeerde de zaak in 2015 na drie maanden onderzoek. Remouchamps dwong via het gerechtshof alsnog de vervolging van zijn ex-vriendin J. af.