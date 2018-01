Spandoeken bij aankomst Wiebes in Zeerijp

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is aangekomen in het dorp Zeerijp in Groningen, waar maandag een aardbeving was. Hij werd opgewacht door zo’n honderd bewoners. Onder hen schoolkinderen die met letters op borden een tekst vormden: ‘Wingewest huizen verpest’. Ook anderen hadden spandoeken, waarop onder meer: ‘Maak geen grotere ramp, doe het beter dan Kamp’.

Wiebes ging het dorpshuis in om te praten met burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum, waar Zeerijp onder valt. Ook Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen, is erbij. Later gaat Wiebes nog bij een bewoner langs.

In een eerste reactie na de aardbeving – de zwaarste in vijf jaar – zei de minister maandag dat de gaswinning in Groningen deze kabinetsperiode maximaal moet worden verminderd. Wiebes liet weten zich niet per se te willen houden aan wat in het regeerakkoord staat.