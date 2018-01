Van kerstdiner geredde kreeft Louis overleden

De naar schatting ruim tachtig jaar oude kreeft Louis, die voor de kerstvakantie nog werd gered van het kerstdiner en daarna werd opgevangen in het Dolfinarium, is overleden. Deskundigen van het Dolfinarium in Harderwijk denken dat een combinatie van alle veranderingen en zijn hoge leeftijd het schaaldier te veel zijn geworden. ,,Maar dat weten we natuurlijk niet zeker.’’

Louis was sinds 20 december bij het Dolfinarium. Een vrouw uit Haarlem redde hem op een veiling van een kerstdiner, waardoor de kreeft bij het zeezoogdierenpark rustig had moeten genieten van zijn oude dag.

De kreeft wordt nu voor onderzoek naar het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel gebracht. ,,Ondanks het feit dat Louis nog niet lang bij ons was, zullen we hem zeker gaan missen’’, aldus het Dolfinarium.