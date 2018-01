Waterpeil Rijn naar hoogste niveau

Het waterpeil in de Rijn piekt woensdagmorgen. Rijkswaterstaat verwacht dat het peil bij Lobith in de vroege ochtend oploopt tot zo’n 14,70 meter boven NAP, een niveau dat gemiddeld maar eens in de vijf jaar voorkomt. Rijkswaterstaat en de waterschappen gaan ervan uit dat de dijken dit prima aankunnen en voorzien dan ook geen grote problemen.

Het vele water komt door flinke neerslag en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland. Ook het peil van andere rivieren was hoog de afgelopen dagen. In de Maas is de piek al geweest.

Waterkeringen in rivieren zijn afgesloten en waterschappen hebben het toezicht op dijken verscherpt.

Het waterpeil zal naar verwachting vanaf de nacht van woensdag op donderdag gaan zakken.