Waterstand Rijn bij Lobith tikt piek aan

Het waterpeil in de Rijn bij Lobith heeft woensdagmorgen gepiekt op 14,64 meter boven NAP. Dat heeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat gezegd. Of dit de hoogste stand is in deze hoogwaterperiode, wordt later woensdag duidelijk. ,,Er kan nog sprake zijn van fluctuaties”, aldus de woordvoerder.

,,Het schommelt nu al een paar uur rond 14,64 meter. We verwachten dat dit nog even aanhoudt. Later in de ochtend zal het waterpeil weer gaan zakken”, aldus de woordvoerder.

Het vele water komt door de flinke neerslag en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland. Ook het peil van andere rivieren was hoog de afgelopen dagen. In de Maas is de piek al geweest.

In deze eeuw was er alleen in 2001, 2002, 2003 en 2011 sprake van een nog hogere waterstand bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenkomt.