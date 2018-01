Wiebes: echt haast maken met schadeprotocol

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken wil nu echt haast maken met het nieuwe schadeprotocol voor aardbevingen in Gromingen. ,,We praten al veel te lang en we moeten knopen doorhakken. Zelfs ik ben nu ongeduldig”, zei hij na een bezoek aan een boer in Zeerijp, dat maandag werd getroffen door een zware aardschok.

,,Het kan niet zo zijn dat mensen met schade nu al zo lang moeten wachten voordat het wordt opgelost”, zegt Wiebes. ,,Ik ga straks in het gesprek met de lokale bestuurders, die daarin ook een rol hebben, benadrukken dat we er nu snel uit moeten komen. Het zou me echt enorm tegenvallen als het nog langer dan weken gaat duren.” In het nieuwe schadeproces is de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) niet meer direct betrokken.

De minister benadrukte ook nogmaals dat hij zowel op langere als korte termijn iets wil doen aan de gaswinning. ,,In alle eerlijkheid hoopte ik er ook op dat de bevingen minder zouden worden. Zeerijp was een wake-upcall. We onderzoeken nu alle mogelijkheden om de gaskraan verder dicht te draaien, maar dat moet wel veilig. Je wil geen huishoudens in de kou zetten.”

De NAM maakt woensdag bekend of ze maatregelen neemt. Wiebes kon nog niet zeggen of hij de NAM gaat adviseren de gaskraan meteen verder dicht te draaien. Dat is wel waar de Groningers op hopen.

De minister snapt de boosheid in het gebied. ,,Ik kom net bij een boer weg die niet veel schade had, maar wel enorm is geschrokken. Ik denk dat ik zelf niet zo rustig zou kunnen blijven als deze bewoner”, aldus Wiebes.

Burgemeester Albert Rodenboog van de gemeente Loppersum, waarin Zeerijp ligt, zei over Wiebes dat hij z’n goede intenties ziet. ,,Maar uit ervaring weet ik dat het om daden gaat.”