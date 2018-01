Contributie sportclub in stad hoger dan elders

De contributie voor een sportvereniging is in de stad ongeveer 30 procent hoger dan op het platteland. Het verschil is het grootst bij tennisverenigingen: die vragen gemiddeld 50 procent minder contributie in niet-stedelijke gebieden. Een hockeyclub is het duurst. Dat blijkt uit de Contributiemonitor over 2016/2017 van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Deze monitor brengt de contributies van sportverenigingen en de toegangsprijzen van zwembaden en ijsbanen in Nederland in kaart. Het gaat om de gegevens van 2750 verenigingen in zes verschillende sporten (voetbal, tennis, hockey, atletiek, volleybal en handbal) en de entreegelden van 131 zwembaden en 22 ijsbanen.

Voor een jaarlidmaatschap bij een hockeyvereniging betalen zowel volwassenen (281 euro) als jeugdleden (255 euro) de meeste contributie. De bijdrage voor een tennis- (139 euro) en atletiekvereniging (172 euro) is gemiddeld het goedkoopst.

De gemiddelde contributie voor een sportvereniging in het seizoen 2016-2017 varieert van 139 euro tot 281 euro voor volwassenen en van 78 euro tot 255 euro voor jeugdleden.