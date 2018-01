‘Drugsdumpingen breiden zich als olievlek uit’

Het aantal dumpingen van drugsafval breidt zich als een olievlek uit. Omdat er ,,akelige criminele netwerken” achter de productie van drugs schuilgaan, gaat de politie het probleem dit jaar stevig aanpakken en verdienen de dumpingen de hoogste prioriteit. Dat zegt Oscar Dros, politiechef van de eenheid Oost-Nederland.

Volgens Dros leek het er eerst op dat criminelen hun gebruikte vaten met drugsafval vaker in Gelderland achterlieten, omdat er in Brabant en Limburg scherper op werd gelet. Uit de nieuwste cijfers is echter gebleken dat het aantal dumpingen in Zuid-Nederland niet afneemt. Dit terwijl dergelijke incidenten in Gelderland in 2016 verdrievoudigden ten opzichte van 2015 en vorig jaar opnieuw toenamen. ,,Het probleem verschuift niet, maar breidt zich uit”, aldus Dros. Later deze maand komt de landelijke politie volgens hem met meer cijfers.

Elke dumpplek wordt dit jaar niet alleen opgeruimd en schoongemaakt, maar ook door de politie onderzocht op sporen. Aangezien de politie al veel weet over criminelen die drugs produceren, helpt sporenonderzoek om netwerken als een kaartenhuis te laten instorten, hoopt Dros.