Efteling verkoopt moeren van Python

Fans van de Efteling kunnen eind maart een aandenken aan de Python kopen in de souvenirwinkels van het park. Het pretpark startte donderdag met de ontmanteling van de 37 jaar oude achtbaan.

,,We weten nog niet precies hoe we het gaan aanpakken, het ontwerp staat nog niet vast”, aldus een woordvoerster van het park. Ook de prijs en het aantal moeren dat wordt verkocht, zijn nog niet bekend. Wel is bekend dat het om de moeren gaat die uit de kolommen komen waar de oude baan nu nog op rust. ,,Het zijn enorme moeren die bijvoorbeeld als boekensteun gebruikt kunnen worden.”

De Python wordt helemaal afgebroken en vervolgens opnieuw opgebouwd omdat de baan toe is aan vervanging. De achtbaan opent 31 maart opnieuw voor bezoekers.