‘Leegstand winkels neemt weer iets af’

De leegstand van winkels is in 2017 voor het derde jaar op rij gedaald. Eind vorig jaar stond 7 procent van de winkelpanden leeg, tegenover 7,2 procent een jaar eerder. Dat blijkt uit cijfers van Locatus, een onderzoeksbureau dat gegevens verzamelt over de detailhandel in de Benelux.

De daling gemeten in vierkante meters daalde nog iets harder: van 7,8 procent naar 7,2 procent. Dat komt vooral omdat veel van de voormalige relatief grote winkelpanden van V&D het afgelopen jaar een andere bestemming kregen.

De teruglopende leegstand betekent niet automatisch dat er weer meer winkels bij zijn gekomen. Veel leegstaande winkels hebben een andere bestemming gekregen en zijn bijvoorbeeld omgebouwd tot woning of kantoor. Daardoor tellen ze niet meer mee.