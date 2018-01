Minister jaagt op voortvluchtige veroordeelde

Het kabinet wil beletten dat een veroordeelde zijn straf kan ontlopen door maar lang genoeg uit handen van de politie te blijven. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaat de verjaring van straffen uit de wet schrappen. De Kamer vroeg daar vorige maand om.

Dekker wil het voortvluchtige veroordeelden verder moeilijk maken door beter samen te werken met bijvoorbeeld gemeenten. Als een veroordeelde daar aanklopt om een uitkering of rijbewijs aan te vragen, moet hij voortaan tegen de lamp lopen. Dekker probeert de samenwerking de komende tijd uit in Amsterdam, schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Het ministerie gaat ook verzamelen wat er allemaal over een veroordeelde bekend is, om zo zijn of haar gedrag beter te kunnen voorspellen. Zo hoopt het meer veroordeelden te kunnen opsporen.