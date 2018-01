Naam gitaarvirtuoos ook in Belgisch onderzoek

Het onderzoek naar Lars de R. (25), de van kindermisbruik en ontucht verdachte gitaarvirtuoos uit Krommenie, heeft zich uitgebreid naar België. De Belgische recherche is gestuit op een pseudoniem dat volgens de Nederlandse politie een van de aliassen was waarvan de voormalige finalist van ‘Holland’s got Talent’ zich op internet bediende. Dit bleek donderdagmiddag tijdens een tweede inleidende zitting in het strafproces tegen De R.

De R. werd afgelopen zomer aangehouden, nadat zijn naam was opgedoken in een onderzoek naar kinderporno elders in het land. Tot nu toe zijn slachtoffers van hem in Nederland, India en Kroatië opgespoord. Afgelopen november bleek dat hij vermoedelijk al in 2009 – toen hij furore maakte in de tv-talentenshow – over de schreef ging. Het misbruik zou hebben plaatsgehad tijdens gitaarlessen en workshops die De R. gaf.